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Курвичева София Савиновна

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Место рождения

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1768 г.р.

Дети

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1793 ст.

Дочь: Фомина Параскева Афанасьевна

Отец ребёнка: Курвичев Афанасий Леонтьевич

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курвичев Афанасий Леонтьевич

Смерть
Неизвестно
Порфировка, Трех-Озерская волость, Спасский уезд
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