Марина Игнатьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Катерина Кипреева
Отец ребёнка: Кипрей Григорьев
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Матрона Кипреева
Отец ребёнка: Кипрей Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кипрей Григорьев
Место жительства
Неизвестно
деревня Задорожье (Коритна), Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно