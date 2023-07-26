Ахмылина (Козлова) Анастасия Марковна (Михеевна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872
Отец: Козлов Михей (Михаил, Михайло, Марк) Иванович
Мать: Козлова (Корелина) Матрона (Матрёна) Григорьевна (Николаевна)
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
26.01.1890
Рождение ребёнка
13.09.1892
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Рождение ребёнка
03.09.1894
Рождение ребёнка
20.11.1899
Рождение ребёнка
24.06.1904
Рождение ребёнка
14.11.1907 ст.
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Рождение ребёнка
06.12.1910
Рождение ребёнка
14.05.1912
Рождение ребёнка
08.08.1914
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Рождение ребёнка
14.03.1916
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Смерть
Неизвестно