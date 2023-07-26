Ахмылина (Козлова) Анастасия Марковна (Михеевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахмылина (Козлова) Анастасия Марковна (Михеевна)

Место рождения

Воробьи, Колыванский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1821 г.р.

Мать

1825 г.р.

Муж

1870 или 1872 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: Козлов Михей (Михаил, Михайло, Марк) Иванович

Мать: Козлова (Корелина) Матрона (Матрёна) Григорьевна (Николаевна)

Воробьи, Колыванский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
Неизвестно
Воробьи, Колыванский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
26.01.1890

Муж: Ахмылин Дмитрий (Диомид) (Иван) Иванович

Рождение ребёнка
13.09.1892

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахмылин Дмитрий (Диомид) (Иван) Иванович

Еловка, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
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Рождение ребёнка
03.09.1894

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахмылин Дмитрий (Диомид) (Иван) Иванович

Еловка, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
20.11.1899

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахмылин Дмитрий (Диомид) (Иван) Иванович

Воробьи, Колыванский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
24.06.1904

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахмылин Дмитрий (Диомид) (Иван) Иванович

Воробьи, Колыванский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
14.11.1907 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахмылин Дмитрий (Диомид) (Иван) Иванович

Воробьи, Колыванский муниципальный район, Новосибирская область
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Рождение ребёнка
06.12.1910

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахмылин Дмитрий (Диомид) (Иван) Иванович

Воробьи, Колыванский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
14.05.1912

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахмылин Дмитрий (Диомид) (Иван) Иванович

Воробьи, Колыванский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
08.08.1914

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахмылин Дмитрий (Диомид) (Иван) Иванович

Воробьи, Колыванский муниципальный район, Новосибирская область
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Рождение ребёнка
14.03.1916

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахмылин Дмитрий (Диомид) (Иван) Иванович

Воробьи, Колыванский муниципальный район, Новосибирская область
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Смерть
Неизвестно

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