Артемов Георгий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артемов Георгий Иванович

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Место рождения

уезд Соликамский с. Кыласово

Дата рождения

26.09.1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1790 г.р.

Мать

Между 1810 и 1827 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1847

Отец: Артемов Иван Никифорович

Мать: Артемова Анна Григорьевна

уезд Соликамский с. Кыласово
Крещение
27.09.1847 ст.
уезд Соликамский с. Кыласово
http://pokolenia.permkrai.ru/records/view/1187463 Метрическая книга Николаевская церковь, уезд Соликамский, вол. Кыласовская, с. Кыласовское
Смерть
Неизвестно
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