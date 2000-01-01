Артемов Георгий Иванович
Место рожденияуезд Соликамский с. Кыласово
Дата рождения26.09.1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1847
уезд Соликамский с. Кыласово
Крещение
27.09.1847 ст.
уезд Соликамский с. Кыласово
http://pokolenia.permkrai.ru/records/view/1187463 Метрическая книга Николаевская церковь, уезд Соликамский, вол. Кыласовская, с. Кыласовское
Смерть
Неизвестно