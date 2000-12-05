Володина (Доменикова) Ирина Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.02.1967
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1967
Отец: Домеников Виктор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.07.1990
Сын: Свирский Владислав
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
05.12.2000
Дочь: Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Володин Николай Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан