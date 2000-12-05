Володина (Доменикова) Ирина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Володина (Доменикова) Ирина Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1967

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1967

Отец: Домеников Виктор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.07.1990

Сын: Свирский Владислав

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
05.12.2000

Дочь: Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Володин Николай Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Володин Николай Александрович

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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