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Алешина Зоя Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.08.1935

Пол

Женский

Добавил:

ТИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1935

Отец: Алешин Василий Семенович

Мать: Пелагея Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Седов Анатолий Никитич

Рождение ребёнка
08.11.1958

Сын: Седов Миша Анатольевич

Отец ребёнка: Седов Анатолий Никитич

Рождение ребёнка
11.04.1960

Сын: Седов Сергей Анатольевич

Отец ребёнка: Седов Анатолий Никитич

Рождение ребёнка
01.12.1963

Сын: Седов Павел Анатольевич

Отец ребёнка: Седов Анатолий Никитич

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