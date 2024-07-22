Алешина Зоя Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.08.1935
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1935
Отец: Алешин Василий Семенович
Мать: Пелагея Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.11.1958
Отец ребёнка: Седов Анатолий Никитич
Рождение ребёнка
11.04.1960
Отец ребёнка: Седов Анатолий Никитич
Рождение ребёнка
01.12.1963
Отец ребёнка: Седов Анатолий Никитич