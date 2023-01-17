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Меднова Евгения Андреевна

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Место рождения

Нижнеантоновский, Орловский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

1918

Дата смерти

1997

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Меднов Андрей Игнатович

Мать: Момотова Прасковья Мироновна

Нижнеантоновский, Орловский муниципальный район, Ростовская область
Родилась либо в с. Новосёловка (бывшее село Манычско-Грузское) Сальского округа Области Войска Донского (ныне село упразднено), либо предположительно в Вологодской губернии Тотемском уезде.
Место жительства
Между 1937 и 1953
Таловый, Орловский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
?.01.1943

Муж: Пустовойтенко Дмитрий Харитонович

Таловый, Орловский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1943

Дочь: Валентина Дмитриевна

Отец ребёнка: Пустовойтенко Дмитрий Харитонович

Таловый, Орловский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
1997
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