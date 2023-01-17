Меднова Евгения Андреевна
Место рождения
Дата рождения1918
Дата смерти1997
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Родилась либо в с. Новосёловка (бывшее село Манычско-Грузское) Сальского округа Области Войска Донского (ныне село упразднено), либо предположительно в Вологодской губернии Тотемском уезде.
Место жительства
Между 1937 и 1953
Бракосочетание
?.01.1943
Рождение ребёнка
1943
Дочь: Валентина Дмитриевна
Отец ребёнка: Пустовойтенко Дмитрий Харитонович
Смерть
1997