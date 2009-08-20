Парамонова (Суровнева) Нина Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.12.1925
Дата смерти20.08.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1925
В документах дата стояла 06 января 1926 года
Бракосочетание
16.11.1949
Рождение ребёнка
05.11.1950
Дочь: Суворова Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Парамонов Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
09.06.1957
Дочь: Кузьминцева Вера Владимировна
Отец ребёнка: Парамонов Владимир Алексеевич
Смерть
20.08.2009
Москва, город федерального значения Москва