Парамонова (Суровнева) Нина Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парамонова (Суровнева) Нина Даниловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.1925

Дата смерти

20.08.2009

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1925

Отец: Даниил Кузьмич Суровнев

Мать: Суровнева Анастасия Семеновна

В документах дата стояла 06 января 1926 года
Бракосочетание
16.11.1949

Муж: Парамонов Владимир Алексеевич

Химки, Химки, Московская область
Рождение ребёнка
05.11.1950

Дочь: Суворова Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Парамонов Владимир Алексеевич

Химки, Химки, Московская область
Рождение ребёнка
09.06.1957

Дочь: Кузьминцева Вера Владимировна

Отец ребёнка: Парамонов Владимир Алексеевич

Химки, Химки, Московская область
Смерть
20.08.2009
Москва, город федерального значения Москва
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