Крестешников Тимофей Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крестешников Тимофей Максимович

Место рождения

Тверь, город Тверь, Тверская область

Дата рождения

1775

Дата смерти

1859

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Крестешников Максим Венедиктович

Мать: Крестешникова (Карманова) Евдокия Федоровна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
26.10.1796

Жена: Крестешникова (Коняева) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
27.01.1801

Сын: Крестешников Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Крестешникова (Коняева) Евдокия Ивановна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
30.12.1801

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крестешникова (Коняева) Евдокия Ивановна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
10.02.1803

Дочь: Крестешникова (Крестешникова) Анна Тимофеевна

Мать ребёнка: Крестешникова (Коняева) Евдокия Ивановна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
11.02.1804

Сын: Крестешников Алексей Тимофеевич

Мать ребёнка: Крестешникова (Коняева) Евдокия Ивановна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
09.09.1805

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крестешникова (Коняева) Евдокия Ивановна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
07.01.1807

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крестешникова (Коняева) Евдокия Ивановна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Смерть
1859
Тверь, город Тверь, Тверская область

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