Крестешников Тимофей Максимович
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смерти1859
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
26.10.1796
Рождение ребёнка
27.01.1801
Сын: Крестешников Иван Тимофеевич
Мать ребёнка: Крестешникова (Коняева) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
30.12.1801
Рождение ребёнка
10.02.1803
Дочь: Крестешникова (Крестешникова) Анна Тимофеевна
Мать ребёнка: Крестешникова (Коняева) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
11.02.1804
Сын: Крестешников Алексей Тимофеевич
Мать ребёнка: Крестешникова (Коняева) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
09.09.1805
Рождение ребёнка
07.01.1807
Смерть
1859