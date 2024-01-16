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Базанов Анатолий Михайлович

Место рождения

Слободища, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

21.01.1900

Дата смерти

01.10.1990

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1900

Отец: Базанов Михаил

Мать: Бурова Александра Иванова

Слободища, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бараева Лидия Константиновна

Рождение ребёнка
15.11.1924

Сын: Базанов Владимир Анатольевич

Мать ребёнка: Виноградова Мария Михайловна

Красково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.08.1942

Сын: Виктор

Мать ребёнка: Бараева Лидия Константиновна

Смерть
01.10.1990

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