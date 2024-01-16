Базанов Анатолий Михайлович
Место рождения
Дата рождения21.01.1900
Дата смерти01.10.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1900
Отец: Базанов Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.11.1924
Сын: Базанов Владимир Анатольевич
Мать ребёнка: Виноградова Мария Михайловна
Красково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.08.1942
Сын: Виктор
Мать ребёнка: Бараева Лидия Константиновна
Смерть
01.10.1990