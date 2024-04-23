Богачёв Владимир Владимирович
Место рождения
Дата рождения07.02.1881
Дата смерти11.12.1965
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1881
Рождение ребёнка
26.12.1909 ст.
Сын: Богачёв Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Богачёва Ольга Оровна
Тарту, Tartu linn, Tartu maakond
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Богачева Анастасия Владимировна
Мать ребёнка: Богачёва Ольга Оровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1920
Сын: Богачев Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: Шишкина-Богачёва Александра Ильинична
Баку
Бракосочетание
1920
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Богачёва Ольга Оровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богачёва Марина Владимировна
Мать ребёнка: Шишкина-Богачёва Александра Ильинична
Смерть
11.12.1965
Баку