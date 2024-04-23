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Богачёв Владимир Владимирович

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Место рождения

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область

Дата рождения

07.02.1881

Дата смерти

11.12.1965

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1881

Отец: Богачёв Владимир Фёдорович

Мать: Богачёва Сусанна Дмитриевна

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Рождение ребёнка
26.12.1909 ст.

Сын: Богачёв Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Богачёва Ольга Оровна

Тарту, Tartu linn, Tartu maakond
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Богачева Анастасия Владимировна

Мать ребёнка: Богачёва Ольга Оровна

Рождение ребёнка
Вычислено 1920

Сын: Богачев Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: Шишкина-Богачёва Александра Ильинична

Баку
Бракосочетание
1920

Жена: Шишкина-Богачёва Александра Ильинична

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богачёва Ольга Оровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богачёва Марина Владимировна

Мать ребёнка: Шишкина-Богачёва Александра Ильинична

Смерть
11.12.1965
Баку
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