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Ксения-Анисья Федотовна

Место рождения

Мунсют, Цивильский район, Чувашская Республика

Дата рождения

Между 1891 и 1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1891 и 1892

Отец: Федот-Федор Афанасьевич

Мать: не указана

Мунсют, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Виталий Поликарпович

Отец ребёнка: Петров Поликарп Петрович

Бракосочетание
04.07.1912

Муж: Петров Поликарп Петрович

Рождение ребёнка
1918

Сын: Поликарпов Ефрем Поликарпович

Отец ребёнка: Петров Поликарп Петрович

Саруй, Урмарский район, Чувашская Республика
Смерть
Неизвестно

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