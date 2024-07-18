Ксения-Анисья Федотовна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1891 и 1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1891 и 1892
Отец: Федот-Федор Афанасьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петров Виталий Поликарпович
Отец ребёнка: Петров Поликарп Петрович
Бракосочетание
04.07.1912
Рождение ребёнка
1918
Сын: Поликарпов Ефрем Поликарпович
Отец ребёнка: Петров Поликарп Петрович
Саруй, Урмарский район, Чувашская Республика
Смерть
Неизвестно