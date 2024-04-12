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(Золото) София Дмитриевна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

03.10.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1869 г.р.

Мать

Около 1869 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1911

Отец: Золото Дмитрий Васильевич

Мать: Золото Евдокия Дмитриевна

Николаевская церковь,м/к-1911г.лист-104,зап.-74,ГАДО,Ф - 426-1-12,кадр-308.
Крещение
04.10.1911
ГАДО,Ф - 426-1-12,кадр-308,м/к-1911г.лист-104,зап.-74. | Godparents:Новокаракубские поселяне: Василий Николаевич Золото и Агафья Николаевна Золото
Смерть
Неизвестно
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