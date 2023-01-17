Красульникова Василиса (Васса) Ермиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красульникова Василиса (Васса) Ермиловна

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Место рождения

Набережная Слобода, Наро-Фоминский, Московская область

Дата рождения

Около 1822 ст.

Дата смерти

С 1857 по 1864 ст.

Пол

Женский

Добавил:

SY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Набережная Слобода, Наро-Фоминский, Московская область
Бракосочетание
Около 1839 ст.

Муж: Красульников Василий Егорович

Набережная Слобода, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1840 ст.

Сын: Красульников Николай Васильевич

Отец ребёнка: Красульников Василий Егорович

Рождение ребёнка
14.11.1842 ст.

Дочь: Красульникова Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Красульников Василий Егорович

Набережная Слобода, Наро-Фоминский, Московская область
ц. Ризположенская, Вышгород
Рождение ребёнка
Около 1844 ст.

Дочь: Красульникова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Красульников Василий Егорович

Набережная Слобода, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1846 ст.

Дочь: Красульникова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Красульников Василий Егорович

Набережная Слобода, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1849 ст.

Дочь: Красульникова Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Красульников Василий Егорович

Набережная Слобода, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1851 ст.

Сын: Красульников Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Красульников Василий Егорович

Набережная Слобода, Наро-Фоминский, Московская область
Метрическая книга в плохом состоянии и не выдается на руки.
Рождение ребёнка
Около 1853 ст.

Дочь: Красульникова Матрона Васильевна

Отец ребёнка: Красульников Василий Егорович

Набережная Слобода, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1857 ст.

Сын: Красульников Семён Васильевич

Отец ребёнка: Красульников Василий Егорович

Набережная Слобода, Наро-Фоминский, Московская область
Смерть
С 1857 по 1864 ст.
Набережная Слобода, Наро-Фоминский, Московская область
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