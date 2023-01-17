Красульникова Василиса (Васса) Ермиловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1822 ст.
Дата смертиС 1857 по 1864 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1822 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1839 ст.
Рождение ребёнка
Около 1840 ст.
Сын: Красульников Николай Васильевич
Отец ребёнка: Красульников Василий Егорович
Рождение ребёнка
14.11.1842 ст.
Дочь: Красульникова Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Красульников Василий Егорович
ц. Ризположенская, Вышгород
Рождение ребёнка
Около 1844 ст.
Дочь: Красульникова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Красульников Василий Егорович
Рождение ребёнка
Около 1846 ст.
Дочь: Красульникова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Красульников Василий Егорович
Рождение ребёнка
Около 1849 ст.
Дочь: Красульникова Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Красульников Василий Егорович
Рождение ребёнка
Около 1851 ст.
Сын: Красульников Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Красульников Василий Егорович
Метрическая книга в плохом состоянии и не выдается на руки.
Рождение ребёнка
Около 1853 ст.
Дочь: Красульникова Матрона Васильевна
Отец ребёнка: Красульников Василий Егорович
Рождение ребёнка
Около 1857 ст.
Сын: Красульников Семён Васильевич
Отец ребёнка: Красульников Василий Егорович
Смерть
С 1857 по 1864 ст.