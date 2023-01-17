Крутиков Александр Павлович
Место рождения
Дата рождения21.12.1905
Дата смерти27.12.1986
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1905
Отец: Крутиков Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.07.1932
Сын: Крутиков Леонид Александрович
Мать ребёнка: Рощина Надежда Константиновна
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рощина Надежда Константиновна
Бракосочетание
28.05.1965
Смерть
27.12.1986
Причина смерти: Рак желудка
Похороны
Неизвестно
Щербинское кладбище