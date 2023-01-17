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Крутиков Александр Павлович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

21.12.1905

Дата смерти

27.12.1986

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1914 г.р.

Дети

1932 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1905

Отец: Крутиков Павел

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
23.07.1932

Сын: Крутиков Леонид Александрович

Мать ребёнка: Рощина Надежда Константиновна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рощина Надежда Константиновна

Бракосочетание
28.05.1965

Жена: Рощина Надежда Константиновна

Смерть
27.12.1986
Причина смерти: Рак желудка
Похороны
Неизвестно
Щербинское кладбище
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