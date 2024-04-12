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Горбачев Сергей Филиппович

Место рождения

Фофаново, Дмитровский район, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горбачев Филипп

Мать: не указана

Фофаново, Дмитровский район, Московская область
Рождение ребёнка
26.03.1901 ст.

Дочь: Горбачева Мария Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Фофаново, Дмитровский район, Московская область
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Смерть
Неизвестно
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