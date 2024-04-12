Горбачев Сергей Филиппович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Горбачев Филипп
Рождение ребёнка
26.03.1901 ст.
Дочь: Горбачева Мария Сергеевна
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Смерть
Неизвестно