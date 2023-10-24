Зарубин Николай Алексеевич
Место рожденияРоссия, Архангельская область, Няндомский район, д. Яковлевская
Дата рождения19.07.1923
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1923
Отец: Зарубин Алексей Степанович
Мать: Александра Николаевна
Россия, Архангельская область, Няндомский район, д. Яковлевская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
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