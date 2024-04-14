Герасимов Василий Матвеевич (Матфеев)
Место рождения
Дата рождения27.02.1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1888 ст.
Крещение
29.02.1888 ст.
Восприемник Прокопий Григориев Шемякин д. Бельников
Восприемник
21.03.1907 ст.
Восприемник у Малышева Якова Косьмина
Бракосочетание
01.11.1910 ст.
Рождение ребёнка
10.06.1912 ст.
Дочь: Герасимова Алевтина Васильевна
Мать ребёнка: Герасимова (Басалаева) Александра Иоаннова
Рождение ребёнка
19.08.1913 ст.
Сын: Герасимов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Герасимова (Басалаева) Александра Иоаннова
Военная служба
1916
99-й пехотный Ивангородский полк
Рождение ребёнка
Около ?.03.1916 ст.
Дочь: Герасимова Мария Васильевна
Мать ребёнка: Герасимова (Басалаева) Александра Иоаннова
Ранение
09.06.1916 ст.
д. Островляны; дивизионный лазарет 25 пехотной дивизии
Рождение ребёнка
10.04.1918 ст.
Сын: Герасимов Виталий Васильевич
Мать ребёнка: Герасимова (Басалаева) Александра Иоаннова
Восприемник
29.04.1918 ст.
Восприемник у Герасимова Виталия Петрова
Смерть
Неизвестно