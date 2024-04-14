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Герасимов Василий Матвеевич (Матфеев)

Место рождения

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

27.02.1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1888 ст.

Отец: Герасимов Матфей Василиев

Мать: Герасимова Мария Григориева

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния
Крещение
29.02.1888 ст.
Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния
Восприемник Прокопий Григориев Шемякин д. Бельников
Восприемник
21.03.1907 ст.
Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния
Восприемник у Малышева Якова Косьмина
Бракосочетание
01.11.1910 ст.

Жена: Герасимова (Басалаева) Александра Иоаннова

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
10.06.1912 ст.

Дочь: Герасимова Алевтина Васильевна

Мать ребёнка: Герасимова (Басалаева) Александра Иоаннова

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
19.08.1913 ст.

Сын: Герасимов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Герасимова (Басалаева) Александра Иоаннова

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния
Военная служба
1916
99-й пехотный Ивангородский полк
Рождение ребёнка
Около ?.03.1916 ст.

Дочь: Герасимова Мария Васильевна

Мать ребёнка: Герасимова (Басалаева) Александра Иоаннова

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния
Ранение
09.06.1916 ст.
д. Островляны; дивизионный лазарет 25 пехотной дивизии
Рождение ребёнка
10.04.1918 ст.

Сын: Герасимов Виталий Васильевич

Мать ребёнка: Герасимова (Басалаева) Александра Иоаннова

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния
Восприемник
29.04.1918 ст.
Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния
Восприемник у Герасимова Виталия Петрова
Смерть
Неизвестно

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