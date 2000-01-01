Коган Марк
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коган Давыд Маркович
Мать ребёнка: Коган Зоя Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коган Анна Марковна
Мать ребёнка: Коган Зоя Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коган Зоя Ивановна
Смерть
Неизвестно