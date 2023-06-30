Пожидаев Алексей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пожидаева Нина Алексеевна
Мать ребёнка: Пожидаева Алена Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мирошниченко Ульяна Алексеевна
Мать ребёнка: Пожидаева Алена Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пожидаев Алексей Алексеевич