Пожидаев Алексей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пожидаев Алексей Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пожидаев Сергей Леонидович

Мать: Косенко Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пожидаева Нина Алексеевна

Мать ребёнка: Пожидаева Алена Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мирошниченко Ульяна Алексеевна

Мать ребёнка: Пожидаева Алена Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пожидаева Алена Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пожидаев Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

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