Рядинский Петр Тихонович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1825
Отец: Рядинский Тихон Максимович
Мать: Рядинская Ефимия
на 20.04.1834 год, 8 лет на 20.05.1850 года, 25 лет на 10.01.1858 года, 33 года. (РС 10, ГАКО 184-2-1100, стр. 1336, № 91)
Бракосочетание
До 1845
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Рядинская Прасковья Петрова Петровна
Мать ребёнка: Рядинская Елена Симеонова Семёновна
на 20.05.1850 года, 5 лет. на 10.01.1858 года - 13 лет. (РС 10, ГАКО 184-2-1100, стр. 1336, № 91)
Смерть
Неизвестно