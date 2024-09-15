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Рядинский Петр Тихонович

Место рождения

Яблоново, Корочанский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: Рядинский Тихон Максимович

Мать: Рядинская Ефимия

Яблоново, Корочанский муниципальный район, Белгородская область
на 20.04.1834 год, 8 лет на 20.05.1850 года, 25 лет на 10.01.1858 года, 33 года. (РС 10, ГАКО 184-2-1100, стр. 1336, № 91)
Бракосочетание
До 1845

Жена: Рядинская Елена Симеонова Семёновна

Яблоново, Корочанский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Рядинская Прасковья Петрова Петровна

Мать ребёнка: Рядинская Елена Симеонова Семёновна

Яблоново, Корочанский муниципальный район, Белгородская область
на 20.05.1850 года, 5 лет. на 10.01.1858 года - 13 лет. (РС 10, ГАКО 184-2-1100, стр. 1336, № 91)
Смерть
Неизвестно

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