Виттор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виттор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.892

Пол

Мужской

Отец

Около 462 г.р.

Мать

780 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.892

Отец: Деймон

Мать: Мор

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