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Виттор
Виттор
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.07.892
Пол
Мужской
Отец
Деймон
Около 462 г.р.
Мать
Мор
780 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
20.07.892
Отец:
Деймон
Мать:
Мор
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