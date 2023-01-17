Потяркина (Кривополенова) Марфа Васильевна
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смерти11.07.1903 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Потяркина Марья Ильинична
Отец ребёнка: Потяркин Илья Михайлович
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.07.1872
Рождение ребёнка
25.05.1873
Отец ребёнка: Потяркин Илья Михайлович
Рождение ребёнка
18.08.1874
Отец ребёнка: Потяркин Илья Михайлович
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Потяркина Анастасия Ильинична
Отец ребёнка: Потяркин Илья Михайлович
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Потяркина Акулина Ильинична
Отец ребёнка: Потяркин Илья Михайлович
Смерть
11.07.1903 ст.
от простуды