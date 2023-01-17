Потяркина (Кривополенова) Марфа Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потяркина (Кривополенова) Марфа Васильевна

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Место рождения

Гора, Пинежский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1853

Дата смерти

11.07.1903 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Потяркина Марья Ильинична

Отец ребёнка: Потяркин Илья Михайлович

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Гора, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
12.07.1872

Муж: Потяркин Илья Михайлович

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
25.05.1873

Сын: Потяркин Георгий Ильич

Отец ребёнка: Потяркин Илья Михайлович

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
18.08.1874

Сын: Потяркин Андрей Ильич

Отец ребёнка: Потяркин Илья Михайлович

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Потяркина Анастасия Ильинична

Отец ребёнка: Потяркин Илья Михайлович

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Потяркина Акулина Ильинична

Отец ребёнка: Потяркин Илья Михайлович

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
11.07.1903 ст.
Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
от простуды
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