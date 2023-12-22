Пономарев Григорий Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарев Григорий Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1669

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1669

Отец: не указан

Мать: не указана

РГАДА. 214-1-1587. Перепись Тобольского уезда 1719, Терсяцкая слобода а в ней церковь Николая Чюдотворца, в деревне Камышевской, л. 341 об. Во дворе Григорий Иванов сын Пономарев сказался 50 лет, у не... Показать все
Рождение ребёнка
1716

Сын: Пономарев Борис Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
РГАДА. 214-1-1587. Перепись Тобольского уезда 1719, Терсяцкая слобода а в ней церковь Николая Чюдотворца, в деревне Камышевской, л. 341 об. Во дворе Григорий Иванов сын Пономарев сказался 50 лет, у не... Показать все
Рождение ребёнка
1718

Сын: Пономарев Петр Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
РГАДА. 214-1-1587. Перепись Тобольского уезда 1719, Терсяцкая слобода а в ней церковь Николая Чюдотворца, в деревне Камышевской, л. 341 об. Во дворе Григорий Иванов сын Пономарев сказался 50 лет, у не... Показать все
Смерть
Неизвестно
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