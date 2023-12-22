Пономарев Григорий Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1669
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
1669
РГАДА. 214-1-1587. Перепись Тобольского уезда 1719, Терсяцкая слобода а в ней церковь Николая Чюдотворца, в деревне Камышевской, л. 341 об. Во дворе Григорий Иванов сын Пономарев сказался 50 лет, у не... Показать все
Рождение ребёнка
1716
Сын: Пономарев Борис Григорьев
РГАДА. 214-1-1587. Перепись Тобольского уезда 1719, Терсяцкая слобода а в ней церковь Николая Чюдотворца, в деревне Камышевской, л. 341 об. Во дворе Григорий Иванов сын Пономарев сказался 50 лет, у не... Показать все
Рождение ребёнка
1718
РГАДА. 214-1-1587. Перепись Тобольского уезда 1719, Терсяцкая слобода а в ней церковь Николая Чюдотворца, в деревне Камышевской, л. 341 об. Во дворе Григорий Иванов сын Пономарев сказался 50 лет, у не... Показать все
Смерть
Неизвестно