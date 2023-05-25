Васильева (Кулешова) Акулина Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кулешов Леонтий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.11.1904 ст.
Дочь: - (Васильева) Александра Михайловна
Отец ребёнка: Васильев Михаил Константинович
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно