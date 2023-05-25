Васильева (Кулешова) Акулина Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Кулешова) Акулина Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кулешов Леонтий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Михаил Константинович

Рождение ребёнка
18.11.1904 ст.

Дочь: - (Васильева) Александра Михайловна

Отец ребёнка: Васильев Михаил Константинович

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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