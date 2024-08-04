Макарова (Федосеева) Агреппина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.06.1895
Дата смерти?.02.1975
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1895
Отец: Федосеев Алексей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Рябченкова (Макарова) Антонина Александровна
Отец ребёнка: Макаров Александр Николаевич
Рождение ребёнка
21.04.1922
Дочь: Феофанова (Макарова) Галина Александровна
Отец ребёнка: Макаров Александр Николаевич
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
?.02.1975