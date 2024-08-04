Макарова (Федосеева) Агреппина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова (Федосеева) Агреппина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.06.1895

Дата смерти

?.02.1975

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1895

Отец: Федосеев Алексей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Александр Николаевич

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Рябченкова (Макарова) Антонина Александровна

Отец ребёнка: Макаров Александр Николаевич

Рождение ребёнка
21.04.1922

Дочь: Феофанова (Макарова) Галина Александровна

Отец ребёнка: Макаров Александр Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
?.02.1975

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