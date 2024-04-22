Великжанин Виталий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Великжанин Виталий Федорович

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Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Великжанин Федор Кирсанович

Мать: Великжанина Вера Кирилловна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
01.09.1972

Жена: скрыто настройками приватности

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
30.04.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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