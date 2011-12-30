Верещагина (Быкова) Клавдия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верещагина (Быкова) Клавдия Николаевна

Место рождения

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

23.05.1931

Дата смерти

30.12.2011

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1931

Отец: Быков Николай

Мать: Быкова Мария Ефимовна

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карелина Галина Валентиновна

Отец ребёнка: Верещагин Валентин Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Верещагин Александр Валентинович

Отец ребёнка: Верещагин Валентин Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сухарева Ольга Валентиновна

Отец ребёнка: Верещагин Валентин Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Верещагин Валентин Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
учитель немецкого языка, директор Тавреньгской СШ
Смерть
30.12.2011
Пономаревская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
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