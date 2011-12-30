Верещагина (Быкова) Клавдия Николаевна
Место рождения
Дата рождения23.05.1931
Дата смерти30.12.2011
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1931
Отец: Быков Николай
Мать: Быкова Мария Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карелина Галина Валентиновна
Отец ребёнка: Верещагин Валентин Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Верещагин Александр Валентинович
Отец ребёнка: Верещагин Валентин Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сухарева Ольга Валентиновна
Отец ребёнка: Верещагин Валентин Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
учитель немецкого языка, директор Тавреньгской СШ
Смерть
30.12.2011
Пономаревская, Коношский муниципальный район, Архангельская область