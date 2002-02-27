Сидоренко Лев Александрович
Место рожденияГород Мариуполь Сталинской области Украинской ССР
Дата рождения04.10.1936
Дата смерти27.02.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Город Мариуполь Сталинской области Украинской ССР
Бракосочетание
16.06.1960
Махачкала, ДАССР
Рождение ребёнка
21.04.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сидоренко Людмила Степановна
Смерть
27.02.2002
Москва