Сидоренко Лев Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидоренко Лев Александрович

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Место рождения

Город Мариуполь Сталинской области Украинской ССР

Дата рождения

04.10.1936

Дата смерти

27.02.2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1937 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Город Мариуполь Сталинской области Украинской ССР
Бракосочетание
16.06.1960

Жена: Сидоренко Людмила Степановна

Махачкала, ДАССР
Рождение ребёнка
21.04.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сидоренко Людмила Степановна

Смерть
27.02.2002
Москва
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