Ошлокова \\ Федосеева Дарья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОшлокова \\ Федосеева Дарья Васильевна

Ошлокова \\ Федосеева Дарья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1894

Сын: Ошлоков Федор Петрович

Отец ребёнка: Ошлоков Петр Васильевич

Рождение ребёнка
03.10.1897 ст.

Сын: Ошлоков Денис Петрович

Отец ребёнка: Ошлоков Петр Васильевич

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
27.08.1905 ст.

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Ошлоков Петр Васильевич

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
28.07.1908 ст.

Муж: Федосеев Михаил Федорович

Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Николаевская церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ошлоков Петр Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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