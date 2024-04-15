Ошлокова \\ Федосеева Дарья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Ошлоков Петр Васильевич
Рождение ребёнка
03.10.1897 ст.
Отец ребёнка: Ошлоков Петр Васильевич
Рождение ребёнка
27.08.1905 ст.
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Ошлоков Петр Васильевич
Бракосочетание
28.07.1908 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Николаевская церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно