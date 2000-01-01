Загоскина (Васильцовская) Анна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Новосильцов Дмитрий Александрович
Мать: Новосильцев NN
Рождение ребёнка
30.05.1818
Сын: Загоскин Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Загоскин Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
1819
Сын: Загоскин Николай Михайлович
Отец ребёнка: Загоскин Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
15.05.1833
Сын: Загоскин Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Загоскин Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Загоскин Михаил Николаевич