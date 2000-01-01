Загоскина (Васильцовская) Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗагоскина (Васильцовская) Анна Дмитриевна

Загоскина (Васильцовская) Анна Дмитриевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Новосильцов Дмитрий Александрович

Мать: Новосильцев NN

Рождение ребёнка
30.05.1818

Сын: Загоскин Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Загоскин Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
1819

Сын: Загоскин Николай Михайлович

Отец ребёнка: Загоскин Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
15.05.1833

Сын: Загоскин Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Загоскин Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Загоскин Михаил Николаевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close