Брунилина Любовь Ивановна 11.09.1911 — найти родственников по фамилии на Familio
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Брунилина Любовь Ивановна

Место рождения

х. Скоровский Кременского юрта Усть - Медведицкого округа Области Войска Донского (х. Скоровский Фроловского района Волгоградская область х. Скоровский не ществует)

Дата рождения

11.09.1911

Пол

Женский

Отец

1877 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1911

Отец: Брунилин Иван Яковлев

Мать: не указана

х. Скоровский Кременского юрта Усть - Медведицкого округа Области Войска Донского (х. Скоровский Фроловского района Волгоградская область х. Скоровский не ществует)
Крестилась в Пантелеймоновской церкви х. Летонского 14.09.1911 года .Восприемники: казак Петр Игнатович Брунилин и казачья жена Пелагея Тимофеева Павлова

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