Брунилина Любовь Ивановна
Место рождениях. Скоровский Кременского юрта Усть - Медведицкого округа Области Войска Донского (х. Скоровский Фроловского района Волгоградская область х. Скоровский не ществует)
Дата рождения11.09.1911
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
11.09.1911
Отец: Брунилин Иван Яковлев
Мать: не указана
х. Скоровский Кременского юрта Усть - Медведицкого округа Области Войска Донского (х. Скоровский Фроловского района Волгоградская область х. Скоровский не ществует)
Крестилась в Пантелеймоновской церкви х. Летонского 14.09.1911 года .Восприемники: казак Петр Игнатович Брунилин и казачья жена Пелагея Тимофеева Павлова