Щанкин Захар Кириллович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Щанкин Кирилл
Рождение ребёнка
До 1904
Мать ребёнка: Щанкина Федосия Григорьевна
Согласно результатам Всероссийской переписи населения 2002 года, в национальной структуре населения мордва-мокша составляли 90%. Возникло в середине 17 в. К середине 19 в. насчитывало 1800 чел. В «Сп... Показать все
Рождение ребёнка
16.03.1905
Мать ребёнка: Щанкина Федосия Григорьевна
Мордвин (мокша). Согласно результатам Всероссийской переписи населения 2002 года, в национальной структуре населения мордва-мокша составляли 90%. Возникло в середине 17 в. К середине 19 в. насчитыва... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Согласно результатам Всероссийской переписи населения 2002 года, в национальной структуре населения мордва-мокша составляли 90%. Возникло в середине 17 в. К середине 19 в. насчитывало 1800 чел. В «Сп... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Согласно результатам Всероссийской переписи населения 2002 года, в национальной структуре населения мордва-мокша составляли 90%. Возникло в середине 17 в. К середине 19 в. насчитывало 1800 чел. В «Сп... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Согласно результатам Всероссийской переписи населения 2002 года, в национальной структуре населения мордва-мокша составляли 90%. Возникло в середине 17 в. К середине 19 в. насчитывало 1800 чел. В «Сп... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Согласно результатам Всероссийской переписи населения 2002 года, в национальной структуре населения мордва-мокша составляли 90%. Возникло в середине 17 в. К середине 19 в. насчитывало 1800 чел. В «Сп... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щанкина ? Захаровна
Мать ребёнка: Щанкина Федосия Григорьевна
Согласно результатам Всероссийской переписи населения 2002 года, в национальной структуре населения мордва-мокша составляли 90%. Возникло в середине 17 в. К середине 19 в. насчитывало 1800 чел. В «Сп... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Согласно результатам Всероссийской переписи населения 2002 года, в национальной структуре населения мордва-мокша составляли 90%. Возникло в середине 17 в. К середине 19 в. насчитывало 1800 чел. В «Сп... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно