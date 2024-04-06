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Щанкин Захар Кириллович

Место рождения

Старые Верхиссы, Инсарский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Щанкин Кирилл

Мать: не указана

Старые Верхиссы, Инсарский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
До 1904

Сын: Щанкин Андрей Захарович

Мать ребёнка: Щанкина Федосия Григорьевна

Старые Верхиссы, Инсарский муниципальный район, Республика Мордовия
Согласно результатам Всероссийской переписи населения 2002 года, в национальной структуре населения мордва-мокша составляли 90%. Возникло в середине 17 в. К середине 19 в. насчитывало 1800 чел. В «Сп... Показать все
Рождение ребёнка
16.03.1905

Сын: Щанкин Василий Захарович

Мать ребёнка: Щанкина Федосия Григорьевна

Старые Верхиссы, Инсарский муниципальный район, Республика Мордовия
Мордвин (мокша). Согласно результатам Всероссийской переписи населения 2002 года, в национальной структуре населения мордва-мокша составляли 90%. Возникло в середине 17 в. К середине 19 в. насчитыва... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щанкин ? Захарович

Мать ребёнка: Щанкина Федосия Григорьевна

Старые Верхиссы, Инсарский муниципальный район, Республика Мордовия
Согласно результатам Всероссийской переписи населения 2002 года, в национальной структуре населения мордва-мокша составляли 90%. Возникло в середине 17 в. К середине 19 в. насчитывало 1800 чел. В «Сп... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щанкин ? Захарович

Мать ребёнка: Щанкина Федосия Григорьевна

Старые Верхиссы, Инсарский муниципальный район, Республика Мордовия
Согласно результатам Всероссийской переписи населения 2002 года, в национальной структуре населения мордва-мокша составляли 90%. Возникло в середине 17 в. К середине 19 в. насчитывало 1800 чел. В «Сп... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щанкин ? Захарович

Мать ребёнка: Щанкина Федосия Григорьевна

Старые Верхиссы, Инсарский муниципальный район, Республика Мордовия
Согласно результатам Всероссийской переписи населения 2002 года, в национальной структуре населения мордва-мокша составляли 90%. Возникло в середине 17 в. К середине 19 в. насчитывало 1800 чел. В «Сп... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щанкин ? Захарович

Мать ребёнка: Щанкина Федосия Григорьевна

Старые Верхиссы, Инсарский муниципальный район, Республика Мордовия
Согласно результатам Всероссийской переписи населения 2002 года, в национальной структуре населения мордва-мокша составляли 90%. Возникло в середине 17 в. К середине 19 в. насчитывало 1800 чел. В «Сп... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щанкина ? Захаровна

Мать ребёнка: Щанкина Федосия Григорьевна

Старые Верхиссы, Инсарский муниципальный район, Республика Мордовия
Согласно результатам Всероссийской переписи населения 2002 года, в национальной структуре населения мордва-мокша составляли 90%. Возникло в середине 17 в. К середине 19 в. насчитывало 1800 чел. В «Сп... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щанкин ? Захарович

Мать ребёнка: Щанкина Федосия Григорьевна

Старые Верхиссы, Инсарский муниципальный район, Республика Мордовия
Согласно результатам Всероссийской переписи населения 2002 года, в национальной структуре населения мордва-мокша составляли 90%. Возникло в середине 17 в. К середине 19 в. насчитывало 1800 чел. В «Сп... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щанкина Федосия Григорьевна

Старые Верхиссы, Инсарский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно
Старые Верхиссы, Инсарский муниципальный район, Республика Мордовия
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