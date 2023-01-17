Семенюк (Кривицкая) Мария Федоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1903 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1903 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.05.1922
Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Жениху 27 лет | Невесте 19 лет
Рождение ребёнка
22.04.1923
Отец ребёнка: Семенюк Антон Степанович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
Неизвестно