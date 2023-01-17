Семенюк (Кривицкая) Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенюк (Кривицкая) Мария Федоровна

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Место рождения

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область

Дата рождения

Около 1903 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1985 г.р.

Дети

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1903 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Бракосочетание
22.05.1922

Муж: Семенюк Антон Степанович

Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Жениху 27 лет | Невесте 19 лет
Рождение ребёнка
22.04.1923

Сын: Семенюк Федор Антонович

Отец ребёнка: Семенюк Антон Степанович

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
Неизвестно
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