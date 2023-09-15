Юрин Евгеньевич Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.02.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.05.2009
Дочь: Юрина Полина Евгеньевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.10.2011
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности