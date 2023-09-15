Юрин Евгеньевич Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрин Евгеньевич Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.02.1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.05.2009

Дочь: Юрина Полина Евгеньевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.10.2011

Сын: Юрин Дмитрий Евгеньевич

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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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