Ларионова (Хруничева) Пелагия Васильевна 28.04.1911 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЛарионова (Хруничева) Пелагия Васильевна

Ларионова (Хруничева) Пелагия Васильевна

avatar

Место рождения

Вонявино, Пучежский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

28.04.1911

Дата смерти

04.09.1984

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1911

Отец: Хруничев Василий Григорьев

Мать: Хруничева Параскева Васильева

Вонявино, Пучежский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бойцов Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
09.10.1939

Дочь: Тарарова (Ларионова) Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Ларионов Михаил Николаевич

Горбуниха, Дьяконовская волость, Юрьевецкий уезд
Отцу на момент рождения было 18 лет, матери 20
Рождение ребёнка
1941

Сын: Ларионов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Ларионов Михаил Николаевич

Горбуниха, Пучежский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
04.09.1984
Пестяки, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Запись о смерти составлена 04.09.1984 Исполкомом Пестяковского районного Совета народных депутатов Ивановской области Бюро ЗАГС. Умерла в 73 года

Мы используем куки для улучшения работы сайта.