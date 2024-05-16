Ларионова (Хруничева) Пелагия Васильевна
Место рождения
Дата рождения28.04.1911
Дата смерти04.09.1984
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1911
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.10.1939
Дочь: Тарарова (Ларионова) Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Ларионов Михаил Николаевич
Горбуниха, Дьяконовская волость, Юрьевецкий уезд
Отцу на момент рождения было 18 лет, матери 20
Рождение ребёнка
1941
Сын: Ларионов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Ларионов Михаил Николаевич
Горбуниха, Пучежский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
04.09.1984
Пестяки, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Запись о смерти составлена 04.09.1984 Исполкомом Пестяковского районного Совета народных депутатов Ивановской области Бюро ЗАГС. Умерла в 73 года