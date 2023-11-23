Васильевская (Лаврова) Фаина Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Васильевская) Ксения Петрова
Отец ребёнка: Васильевский Петр Васильев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Васильевский Петр Васильев
Бракосочетание
03.07.1882
Супруг(-а): Фаина Ильина Васильевская (Лаврова)
Рождение ребёнка
07.11.1883
Сын: Васильевский Николай Петров
Отец ребёнка: Васильевский Петр Васильев
Рождение ребёнка
14.07.1885
Сын: Васильевский Владимир Петров
Отец ребёнка: Васильевский Петр Васильев
Рождение ребёнка
07.02.1887
Сын: Васильевский Алексей Петров
Отец ребёнка: Васильевский Петр Васильев
Рождение ребёнка
03.04.1889
Дочь: Соболева (Васильевская) Елизавета Петрова
Отец ребёнка: Васильевский Петр Васильев
Рождение ребёнка
06.07.1892
Сын: Васильевский Кассиан Петров
Отец ребёнка: Васильевский Петр Васильев
Рождение ребёнка
16.10.1894
Сын: Васильевский Андрей Петров
Отец ребёнка: Васильевский Петр Васильев
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Аристова (Васильевская) Елена Петрова
Отец ребёнка: Васильевский Петр Васильев