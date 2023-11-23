Васильевская (Лаврова) Фаина Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильевская (Лаврова) Фаина Ильина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Васильевская) Ксения Петрова

Отец ребёнка: Васильевский Петр Васильев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильевский Петр Петров

Отец ребёнка: Васильевский Петр Васильев

Бракосочетание
03.07.1882

Муж: Васильевский Петр Васильев

Супруг(-а): Фаина Ильина Васильевская (Лаврова)
Рождение ребёнка
07.11.1883

Сын: Васильевский Николай Петров

Отец ребёнка: Васильевский Петр Васильев

Рождение ребёнка
14.07.1885

Сын: Васильевский Владимир Петров

Отец ребёнка: Васильевский Петр Васильев

Рождение ребёнка
07.02.1887

Сын: Васильевский Алексей Петров

Отец ребёнка: Васильевский Петр Васильев

Рождение ребёнка
03.04.1889

Дочь: Соболева (Васильевская) Елизавета Петрова

Отец ребёнка: Васильевский Петр Васильев

Рождение ребёнка
06.07.1892

Сын: Васильевский Кассиан Петров

Отец ребёнка: Васильевский Петр Васильев

Рождение ребёнка
16.10.1894

Сын: Васильевский Андрей Петров

Отец ребёнка: Васильевский Петр Васильев

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Аристова (Васильевская) Елена Петрова

Отец ребёнка: Васильевский Петр Васильев

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