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Киприянов Афанасий Карпович

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Место рождения

Дресвянка Верховажский уезд Вологодская губ.

Дата рождения

1779

Дата смерти

1834

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Киприянов Карп Семенович

Мать: Киприянова Анна Спиридоновна

Дресвянка Верховажский уезд Вологодская губ.
Рождение ребёнка
1814

Сын: Киприянов Капитон Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Дресвянка Верховажский уезд Вологодская губ.
Смерть
1834
Дресвянка Верховажский уезд Вологодская губ.
Бракосочетание
После 1850

Жена: Киприянова Евдокия Алексеевна

Дресвянка Верховажский уезд Вологодская губ.
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