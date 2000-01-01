Киприянов Афанасий Карпович
Место рожденияДресвянка Верховажский уезд Вологодская губ.
Дата рождения1779
Дата смерти1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Дресвянка Верховажский уезд Вологодская губ.
Рождение ребёнка
1814
Сын: Киприянов Капитон Афанасьевич
Мать ребёнка: не указана
Дресвянка Верховажский уезд Вологодская губ.
Смерть
1834
Дресвянка Верховажский уезд Вологодская губ.
Бракосочетание
После 1850
Дресвянка Верховажский уезд Вологодская губ.