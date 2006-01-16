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Родина Элина Алексеевна
Родина Элина Алексеевна
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Место рождения
Владимир
, город Владимир, Владимирская область
Дата рождения
16.01.2006
Пол
Женский
Отец
Родин Алексей Анатольевич
1977 г.р.
Мать
Родина Людмила Александровна
1977 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.2006
Отец:
Родин Алексей Анатольевич
Мать:
Родина Людмила Александровна
Владимир
, город Владимир, Владимирская область
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