Меньшиков Ефим Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Меньшиков Иван
Рождение ребёнка
25.07.1866
Дочь: Несмеянова Анна Ефимовна
Мать ребёнка: Меньшикова Мелания Игнатьевна
Кисеик, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно