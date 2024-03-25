Меньшиков Ефим Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меньшиков Ефим Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Меньшиков Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.07.1866

Дочь: Несмеянова Анна Ефимовна

Мать ребёнка: Меньшикова Мелания Игнатьевна

Кисеик, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меньшикова Мелания Игнатьевна

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
Неизвестно
Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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