Татьяна Антиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Антиповна

Место рождения

Калинино, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1869 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Калинино, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
19.01.1896 ст.

Муж: Илья Самоилович

Мыс, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.10.1896 ст.

Сын: Александр Ильич

Отец ребёнка: Илья Самоилович

Мыс, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.10.1898 ст.

Дочь: Параскева Ильинична

Отец ребёнка: Илья Самоилович

Мыс, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.04.1901 ст.

Сын: Георгий Ильич

Отец ребёнка: Илья Самоилович

Мыс, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.02.1904 ст.

Дочь: Евдокия Ильинична

Отец ребёнка: Илья Самоилович

Мыс, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.04.1906 ст.

Сын: Василий Ильич

Отец ребёнка: Илья Самоилович

Мыс, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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