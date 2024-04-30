Татьяна Антиповна
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Бракосочетание
19.01.1896 ст.
Муж: Илья Самоилович
Рождение ребёнка
07.10.1896 ст.
Сын: Александр Ильич
Отец ребёнка: Илья Самоилович
Рождение ребёнка
12.10.1898 ст.
Дочь: Параскева Ильинична
Отец ребёнка: Илья Самоилович
Рождение ребёнка
17.04.1901 ст.
Сын: Георгий Ильич
Отец ребёнка: Илья Самоилович
Рождение ребёнка
26.02.1904 ст.
Дочь: Евдокия Ильинична
Отец ребёнка: Илья Самоилович
Рождение ребёнка
10.04.1906 ст.
Сын: Василий Ильич
Отец ребёнка: Илья Самоилович
Смерть
Неизвестно