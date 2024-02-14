Хисматуллин Идиятулла Нигматуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хисматуллин Идиятулла Нигматуллович

Место рождения

Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд, г.Стерлитамак

Дата рождения

1869

Дата смерти

Около 1953

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Хисматуллин Нигматулла

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Хисматуллина) ? Идиятулловна

Мать ребёнка: Хисматуллины Гильмикамал Гизильбанат

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хисматуллины Гильмикамал Гизильбанат

Рождение ребёнка
Около 1898

Сын: Хисматуллин Гарифулла Идиятуллович

Мать ребёнка: Хисматуллины Гильмикамал Гизильбанат

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Самигуллина (Хисматуллина) Эмикамал Идиятулловна

Мать ребёнка: Хисматуллины Гильмикамал Гизильбанат

Рождение ребёнка
1905

Сын: Хисматуллин Хабибулла Идиятуллович

Мать ребёнка: Хисматуллины Гильмикамал Гизильбанат

Рождение ребёнка
15.03.1908

Дочь: (Хисматуллина) Хусниямал Идиятулловна

Мать ребёнка: Хисматуллины Гильмикамал Гизильбанат

Рождение ребёнка
Около 1911

Дочь: Галимова (Хисматуллина) Асма Идиятулловна

Мать ребёнка: Хисматуллины Гильмикамал Гизильбанат

Смерть
Около 1953
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно

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