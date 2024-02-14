Хисматуллин Идиятулла Нигматуллович
Место рожденияУфимская губерния, Стерлитамакский уезд, г.Стерлитамак
Дата рождения1869
Дата смертиОколо 1953
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Хисматуллин Нигматулла
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Хисматуллина) ? Идиятулловна
Мать ребёнка: Хисматуллины Гильмикамал Гизильбанат
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1898
Сын: Хисматуллин Гарифулла Идиятуллович
Мать ребёнка: Хисматуллины Гильмикамал Гизильбанат
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Самигуллина (Хисматуллина) Эмикамал Идиятулловна
Мать ребёнка: Хисматуллины Гильмикамал Гизильбанат
Рождение ребёнка
1905
Сын: Хисматуллин Хабибулла Идиятуллович
Мать ребёнка: Хисматуллины Гильмикамал Гизильбанат
Рождение ребёнка
15.03.1908
Дочь: (Хисматуллина) Хусниямал Идиятулловна
Мать ребёнка: Хисматуллины Гильмикамал Гизильбанат
Рождение ребёнка
Около 1911
Дочь: Галимова (Хисматуллина) Асма Идиятулловна
Мать ребёнка: Хисматуллины Гильмикамал Гизильбанат
Смерть
Около 1953
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно