(Антонова) Антонина Адриановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Антонова) Антонина Адриановна

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Место рождения

Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

28.02.1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1904 г.р.

Мать

До 1904 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1920

Отец: Антонов Адриан Иосифович

Мать: Антонова Параскева Кузьминична

Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Восприемники - [Синакова] Иулиания Никифоровна, Мариинского у. Сусловской вол. дер. Александровки гражданка Аверькин [Аверкин] Василий Илларионович, Мариинского у. Тюменевской вол. дер. Петровки граж... Показать все
Крещение
02.03.1920
Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Государственный архив Кузбасса (ГАК). Ф. Д-60. Оп. 6. Д. 369. Метрическая книга записей о рождении, браке и смерти церкви Всех Святых г. Мариинска. 1918–1920. Л. 27об.-28.
Смерть
Неизвестно
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