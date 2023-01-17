(Антонова) Антонина Адриановна
Место рождения
Дата рождения28.02.1920
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1920
Восприемники - [Синакова] Иулиания Никифоровна, Мариинского у. Сусловской вол. дер. Александровки гражданка Аверькин [Аверкин] Василий Илларионович, Мариинского у. Тюменевской вол. дер. Петровки граж... Показать все
Крещение
02.03.1920
Государственный архив Кузбасса (ГАК). Ф. Д-60. Оп. 6. Д. 369. Метрическая книга записей о рождении, браке и смерти церкви Всех Святых г. Мариинска. 1918–1920. Л. 27об.-28.
Смерть
Неизвестно