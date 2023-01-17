Морозенкова Мария Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМорозенкова Мария Моисеевна

Морозенкова Мария Моисеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1881 г.р.

Дети

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.08.1914 ст.

Сын: Морозенков Андрей Федорович

Отец ребёнка: Морозенков Федор Васильевич

Черняевка, Называевский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозенков Федор Васильевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close