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Черников Александр Васильевич

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Место рождения

Любинский, Любинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

12.02.1965

Пол

Мужской

Отец

1935 г.р.

Мать

1940 г.р.

Жена

1966 г.р.

Дети

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Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1965

Отец: Черников Василий Прокопьевич

Мать: Алефтина Андреевна

Любинский, Любинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
02.04.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Давиденко Светлана Владимировна

Любинский, Любинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
30.10.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Давиденко Светлана Владимировна

Любинский, Любинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давиденко Светлана Владимировна

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