Черников Александр Васильевич
Место рождения
Дата рождения12.02.1965
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1965
Отец: Черников Василий Прокопьевич
Мать: Алефтина Андреевна
Рождение ребёнка
02.04.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Давиденко Светлана Владимировна
Рождение ребёнка
30.10.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Давиденко Светлана Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно