Gailītis (Caunītis) Marija — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Gailītis (Caunītis) Marija

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Caunītis ?

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Gailīts ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Gailīts ?

Смерть
Неизвестно

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