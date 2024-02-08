Иван Варлаамов
мужской, родился 1857 ст., Криуша, Болховский муниципальный район, Орловская область
умер Неизвестно
МатьАкилина Петрова1832 ст. г.р.
ОтецВарлаам Степанов1827 ст. г.р.
Супруги
Евдокия Макарова1859 ст. г.р.
Дети
Елизавета Иванова1877 ст. г.р.
Журавлёва Фёкла Ивановна1879 ст. г.р.Показать еще 5
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857 ст.
Отец: Варлаам Степанов
Мать: Акилина Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Макарова
Рождение ребёнка
1877 ст.
Дочь: Елизавета Иванова
Мать ребёнка: Евдокия Макарова
Рождение ребёнка
1879 ст.
Дочь: Журавлёва Фёкла Ивановна
Мать ребёнка: Евдокия Макарова
Рождение ребёнка
1881 ст.
Дочь: Екатерина Иванова
Мать ребёнка: Евдокия Макарова
Рождение ребёнка
1883 ст.
Сын: Василий Иванов
Мать ребёнка: Евдокия Макарова
Рождение ребёнка
1886 ст.
Сын: Фёдор Иванов
Мать ребёнка: Евдокия Макарова
Рождение ребёнка
1888 ст.
Дочь: Марина Иванова
Мать ребёнка: Евдокия Макарова
Рождение ребёнка
1890 ст.
Сын: Тихон Иванов
Мать ребёнка: Евдокия Макарова
Смерть
Неизвестно