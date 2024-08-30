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Михеев Федор Фомин

Место рождения

Митинская, Сямженский район, Северный край

Дата рождения

1755 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755 ст.

Отец: Михеев Фома Дорофеев

Мать: Михеева Марья (Марьяна) Антонова

Митинская, Сямженский район, Северный край
в ИВ на 20.01.1788 г. 23 года [1754] (64 запись) https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/479697#984
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михеева Татьяна Федорова

Митинская, Сямженский район, Северный край
в ИВ на 20.01.1788 г. 20 лет [1767] (62 запись) https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/479697#984
Рождение ребёнка
1786 ст.

Сын: Михеев Иван Федоров

Мать ребёнка: Михеева Татьяна Федорова

Митинская, Сямженский район, Северный край
в ИВ на 20.01.1788 г. 2 года [1785] (67 запись) https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/479697#984
Смерть
Неизвестно

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