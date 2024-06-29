Сердюкова Пелагея Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.03.1912
Дочь: (Сердюкова) Матрона Максимовна
Отец ребёнка: Сердюков Максим Миронович
Рождение ребёнка
03.08.1916
Отец ребёнка: Сердюков Максим Миронович
Смерть
Неизвестно