Сердюкова Пелагея Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сердюкова Пелагея Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сердюков Максим Миронович

Рождение ребёнка
19.03.1912

Дочь: (Сердюкова) Матрона Максимовна

Отец ребёнка: Сердюков Максим Миронович

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
03.08.1916

Сын: Сердюков Иван Максимович

Отец ребёнка: Сердюков Максим Миронович

Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния
Смерть
Неизвестно

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