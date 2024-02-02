Тимофей Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1770
Дата смерти01.04.1831
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Отец: Никита Васильев
Мать: Акулина Егорова
Рождение ребёнка
01.07.1802
Дочь: Марфа Тимофеевна
Мать ребёнка: Васса Андреева
с.Толбина вотчины князя Н.Б.Юсупова
Смерть
01.04.1831
с.Толбина вотчины князя Н.Б.Юсупова
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
03.04.1831