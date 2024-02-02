Тимофей Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофей Никитин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

01.04.1831

Пол

Мужской

Отец

Около 1728 г.р.

Мать

Около 1738 г.р.

Дети

Добавил:

ВC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: Никита Васильев

Мать: Акулина Егорова

Рождение ребёнка
01.07.1802

Дочь: Марфа Тимофеевна

Мать ребёнка: Васса Андреева

с.Толбина вотчины князя Н.Б.Юсупова
Смерть
01.04.1831
с.Толбина вотчины князя Н.Б.Юсупова
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
03.04.1831
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